Трагедия на автомойке: женщина погибла из-за неумелого водителя

Инцидент произошел утром 17 апреля в городе Березовский Свердловской области. Молодой мойщик, не имеющий водительских прав, попытался отогнать машину клиента….

Оригинал этого видеоролика опубликован на Telegram-канале Следственного комитета. Пресс-служба ведомства сообщает, что трагедия произошла на территории автомойки, расположенной на улице Ленина. Трудящийся здесь молодой человек 1991 года рождения сел за руль клиентского автомобиля и попытался выгнать его из помывочного бокса, чтобы освободить место для другой машины. Водительских прав мужчина не имеет и потому, вероятно, не смог справиться с автомобилем, снес им ворота бокса и сбил стоящих снаружи женщин — 1966 и 1989 годов рождения. Старшая женщина работала на этой же мойке администратором, от полученных травм она впоследствии скончалась в больнице. Молодая женщина получила лишь незначительные травмы — ее отбросило в сторону от автомобиля, а вот администратор оказалась целиком под ним.

Следственный комитет проводит по факту этого происшествия доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Скорее всего, молодого мойщика будут судить по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», максимальное наказание по ней — 5 лет лишения свободы.

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Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube