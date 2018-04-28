Молодая и дерзкая: за избыточную тонировку осуждена владелица Лексуса

Трое суток проведет в камере 20-летняя омичка за демонстративное нежелание подчиняться полицейским и избавиться от тонировки своего Лексуса на блатных номерах.

Нарушительницу остановили в ходе рейда «Тонировка» на улице Лукашевича города Омска. Ее новенький кроссовер Lexus имел практически глухую нештатную тонировку в виде пленки: прибор зафиксировал светопропускание на уровне 4% вместо допустимых по закону 70%. 500-рублевый штраф, предусмотренный за такое нарушение частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, состоятельную гражданку не испугал, но при этом она наотрез отказалась устранять нарушение, в связи с чем попала под куда более серьезную статью — 19.3 КоАП РФ, часть 1 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Вчера дело омской мажорки рассматривал Кировский районный суд и приговорил ее к трем суткам административного ареста. Судья принял во внимание тот факт, что девушка — злостная нарушительница ПДД: с октября прошлого года она привлекалась к административной ответственности 17 раз, в основном за превышение скорости.

Фото, видео: 55.мвд.рф

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