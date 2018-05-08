Полицейский остановил движение из-за сурка, а потом просто его «убрал»

Произошло это в американском штате Мэриленд. Интересно, как отреагировали на это жестокое видео защитники животных? На этот счет пока никакой информации нет. Правда, местное управление шерифа поспешило придумать оправдание действиям полицейского…

Это видео было размещено в соцсетях, и дама, разместившая его, сначала восторженно комментировала ситуацию. А суть такова, что бедное животное выскочило на проезжую часть, пытаясь пересечь дорогу. На беду сурка движение оказалось оживленным, машины стали притормаживать, а мимо как раз проезжал полицейский, который решил навести порядок и перевести животное через дорогу. Он остановил движение и стал сопровождать сурка, но что-то пошло не так. Вместо того чтобы воспользоваться «зеленым коридором» и быстро перебежать дорогу, животное, очумевшее от такого количества непонятных механизмов, замерло на проезжей части. Тогда полицейский произвел два выстрела на поражение.

В офисе шерифа попросившим прокомментировать этот инцидент журналистам ответили, что сурок парализовал движение на автостраде, и полицейский принял решение его застрелить, полагая, что он был либо больным, либо раненым, так как вел себя неадекватно, гуляя по проезжей части. Когда полицейский попытался его пропустить, он, вместо того чтобы бежать со всей прыти, стал шипеть на представителя власти.

Женщина, которая разместила видео на Фейсбуке, говорит, что она была шокирована действиями полицейского и «не думала, что все так закончится». Хотя позже она сказала, что «уверена, что офицер принял оптимальное в этой ситуации решение».

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Фото, видео: YouTube