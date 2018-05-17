Мужчины на крутых тачках больше не привлекают женщин. Исследование ученых

Разумеется, речь идет не о женщинах легкого поведения, а о тех, кто ищет серьезные долгосрочные отношения. К таким на броском дорогом авто, как выяснилось, лучше не подкатывать.

В мире животных самцы часто имеют более яркую раскраску, чем самки, и борются за внимание женского пола с помощью, так сказать, визуальных эффектов, ярких перьев и танцев. Однако у людей естественные инстинкты (выживания, размножения и иерархический) влияют на поведение опосредовано, через призму социальных стереотипов и культуры, поэтому эффектный самец далеко не всегда пользуется успехом у женщин. Это выяснилось в ходе исследования, проведенного совместно Университетом штата Нью-Йорк в Буффало и Мичиганским университетом, его результаты были недавно опубликованы в научном журнале Evolutionary Psychological Science.

Исследователи с помощью анонимных анкет попросили сотни студенток оценить привлекательность двух одинаково состоятельных мужчин, которые приобрели разные автомобили: один выбрал скромную, неброскую, но добротную и надежную машину, а второй крутую тачку с яркой краской, большими колесами и мощной аудиосистемой. Так вот, скромняга оказался куда более перспективным для долгосрочных романтических отношений и создания семьи, нежели пижон. Последний интуитивно ассоциируется у женщин как человек расточительный, безответственный, ищущий коротких сексуальных приключений, и строить с ним совместное будущее у представительниц прекрасного пола нет никакого желания. Владелец скромной машины, наоборот, воспринимается как человек рассудительный, знающий, как разумно использовать свое богатство, он может оказаться надежным партнером и хорошим отцом, способным позаботиться (по крайней мере в финансовом плане) о будущих детях.

Мужчина и женщина за рулем — кто опаснее? Эксперт «За рулем» провел исследование и узнал ответ.

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Фото: imdb