Стритрейсер насмерть сбил заслуженную балерину

Это ДТП произошло еще в июне, теперь стали известны обстоятельства случившегося.

18 июня около часа ночи на пешеходном переходе возле дома 73 по Невскому проспекту Toyota Supra, за рулем которой находился 28-летний стритрейсер, сбила пожилую женщину. Видеозапись момента ДТП появилась ВКонтакте в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На ней отчетливо слышны переговоры молодых людей, которые собирались «дубаснуть» со всей силы на зеленый.

— А ну давай тут нормально дубаснем, просто уже час ночи, завтра понедельник.

— Ну да, может, по домам.

— Да.

— На зеленый?

— Да. Именно на зеленый, не на желтый.

Видео происшествия можно найти по ссылке, ввиду ненормативной лексики мы не можем опубликовать его на нашем сайте.

Эта авария оказалась непростой, пишет «Фонтанка». Несмотря на то, что в отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», когда просмотрели видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения, оказалось, что потерпевшая сначала переходит на зеленый свет, а когда доходит до разделительной полосы на проспекте, загорается красный, а она продолжает движение. Так что формально Toyota Supra сбила ее при красном сигнале. Водитель Тойоты вину не отрицает, при этом автомобиль двигался по Невскому проспекту со скоростью более 100 км в час, что в разы повышало риск наезда, хотя, судя по переговорам, «игра» была в том, чтобы ехать строго на зеленый.

Гонщик на Тойоте хорошо известен и сотрудникам ДПС, и пользователям ВКонтакте. Его зовут Иван, ему 28 лет, он постоянно носился по Невскому, последний раз его штрафовали за превышение скорости там же, правда, ехал он тогда на автомобиле Hyundai Solaris. Пользователи соцсети пишут, что буквально за несколько минут до происшествия видели Мерседес и Супру, и было очевидно, что гонщики меряются силами, а на тротуарах, между тем, было полно гуляющего народа. Всем очевидно, что устраивать гонки на людной улице — преступление, даже принимая во внимание, что женщина заканчивала переход на красный.

Личность погибшей пожилой дамы установили совсем недавно. Ею оказалась педагог Мариинского театра Ольга Искандерова (Балтачеева), заслуженная балерина РСФСР. Женщина проживала одна, поэтому коллеги не сразу ее хватились. В августе этого года она планировала отметить 75-летие.

В прошлом году депутаты подготовили поправки в КоАП, направленные против стритрейсеров. Но они так до сих пор и не реализованы.

Информацию о других уличных гонщиках ищите по ссылке.



Скриншот: YouTube