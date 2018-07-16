Жандармы из мотобатальона совершили ДТП на глазах Эммануэля Макрона

Инцидент произошел в Париже 14 июля во время парада в честь Дня взятия Бастилии. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Во Франции, как и в России, полицейские мотобатальоны используют тяжелые BMW R 1200 RT с оппозитным моторами. Это хорошие машины для патрулирования, но не для лихой езды и фигурного катания, а на параде в честь Дня взятия Бастилии требовалось именно исполнять пируэты. Двое полицейских немного не рассчитали траектории движения, ударились друг о друга под углом и упали на асфальт. Один жандарм быстро поднял 250-килограммовый байк, а вот второму сделать это в одиночку не удалось, потребовалась помощь коллеги. Президент Франции и высокопоставленные гости отреагировали на это ДТП… аплодисментами.

Любопытно, что это не единственный конфуз, случившийся на празднике. В воздушной части парада участники пилотажной группы «Патруль де Франс» должны были выпустить в небо струи дыма в цветах французского флага, но одна струя оказалась не того цвета, и порядок был нарушен. Пилоты, впрочем, тут ни при чем — просто в один из самолетов техники установили шашку с красным дымом, а нужен был синий.

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Фото, видео: YouTube