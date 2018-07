Странная мода: девушки выходят из машин и танцуют тверк

В Сети набирает обороты новый флешмоб: девушки выходят из машин и исполняют эротический танец. Опубликованы уже сотни роликов!

В чем прикол, на первый взгляд непонятно — кажется, что это какой-то полный абсурд и всеобщее помешательство. А все дело, оказывается, в музыкальном треке, под который танцуют видеоблогеры, — In My Feelings популярного канадского рэпера Дрейка. Сюжет песни, как водится у гламурных рэперов, крутится вокруг секса и соблазнения, а в данном случае текст обращен к неким едущим куда-то субъектам, в частности к КиКи. Называется флешмоб KiKi Do You Love Me Challenge (по одной из строчек песни) и участвуют в нем в основном девушки, но встречаются и мужчины. Нам, конечно, больше нравятся девушки. Смотрим и наслаждаемся!

Фото, видео: YouTube