Гаишники хотели отнять мопед у подростков и были избиты

Экипаж ДПС тормознул малолетнего нарушителя на улице Набережная реки Магаданки. Один из инспекторов попытался отстранить юношу от управления мопедом и забрать ключи, но тот оказал сопротивление, а затем к нему на помощь подоспели друзья и стали хватать полицейских за руки. Началась потасовка, в ходе которой водитель мопеда сбежал. Этот момент зафиксировал на камеру мобильного телефона очевидец.
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Магаданской области, по факту инцидента началась доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» (до 5 лет тюрьмы) и пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия» (до 10 лет тюрьмы). То есть пока непонятно, кто будет отвечать за все это безобразие: дети, полицейские или и те и другие.
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Видео: YouTube
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