Гаишники хотели отнять мопед у подростков и были избиты

Драка произошла 17 июля в Магадане. Экипаж ДПС задержал несовершеннолетнего нарушителя на мопеде, но парня сумели отбить его друзья.

Экипаж ДПС тормознул малолетнего нарушителя на улице Набережная реки Магаданки. Один из инспекторов попытался отстранить юношу от управления мопедом и забрать ключи, но тот оказал сопротивление, а затем к нему на помощь подоспели друзья и стали хватать полицейских за руки. Началась потасовка, в ходе которой водитель мопеда сбежал. Этот момент зафиксировал на камеру мобильного телефона очевидец.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Магаданской области, по факту инцидента началась доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» (до 5 лет тюрьмы) и пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия» (до 10 лет тюрьмы). То есть пока непонятно, кто будет отвечать за все это безобразие: дети, полицейские или и те и другие.

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Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube