В Мексике теперь можно легально заняться любовью в машине. Полиция мешать не будет!

Власти города Гвадалахара приняли закон, запрещающий полицейским задерживать и штрафовать граждан за секс в публичных местах, в том числе в автомобиле. Далеко не все жители в восторге от такого нововведения.

В большинстве стран мира публичный секс запрещен: в России, например, за него могут привлечь по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и дать до 15 суток ареста. Впрочем, недавно главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил о резком росте числа граждан, занимающихся сексом в парке «Зарядье», из чего можно сделать вывод, что полиция смотрит на все это сквозь пальцы, а точнее — через объективы видеокамер наружного наблюдения…

До недавнего времени предаваться любовным утехам в общественных местах, даже находясь в собственном автомобиле, нельзя было и в столице мексиканского штата Халиско, в городе Гвадалахара. Однако местные власти решили, что стражи порядка слишком усердствуют в охоте за влюбленными парочками, вместо того чтобы ловить настоящих преступников, и легализовали публичный секс. Теперь заниматься им можно где угодно, при условии, что любовники не мешают третьим лицам. То есть, если, скажем, кульминация свидания происходит в машине, то не следует давить в порыве страсти на клаксон, дабы не нарушить чей-либо покой, а в остальном — любите друг друга на здоровье, жители и гости Гвадалахары!

Принятию закона, однако, предшествовали бурные общественные дебаты, сообщает сайт телеканала NBC4 Washington. Противники закона считают, что он облегчит жизнь насильникам и маньякам, которые могут затащить жертву в машину и там над ней надругаться, не боясь вмешательства полиции. Сторонники же закона уверены, что он позволит стражам порядка сосредоточиться на более серьезных правонарушениях, а не бегать за парочками, у которых просто нет денег на отель или квартиру.

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