Москвичи скоро смогут зарабатывать на своих авто

В 2019 году в столице может заработать сервис для «народного» каршеринга.

Московские власти намерены в следующем году предоставить жителям столицы новый сервис. Идея проста и уже отработана некоторыми компаниями, в том числе российскими, — сдача личного транспорта в каршеринг на определенное время. Автором инициативы выступил мэр Москвы Сергей Собянин. О том, что запуск нового столичного сервиса назначен на 2019 год, журналистам рассказал глава столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов: «Мы разрабатываем программное обеспечение, которое будет позволять персонально владельцу машины на какой-то период отдавать ее в каршеринг. Я думаю, что в следующем году это будет», передает слова чиновника агентство «Москва».