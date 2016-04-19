Москвичи скоро смогут зарабатывать на своих авто

В 2019 году в столице может заработать сервис для «народного» каршеринга.

Московские власти намерены в следующем году предоставить жителям столицы новый сервис. Идея проста и уже отработана некоторыми компаниями, в том числе российскими, — сдача личного транспорта в каршеринг на определенное время. Автором инициативы выступил мэр Москвы Сергей Собянин. О том, что запуск нового столичного сервиса назначен на 2019 год, журналистам рассказал глава столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов: «Мы разрабатываем программное обеспечение, которое будет позволять персонально владельцу машины на какой-то период отдавать ее в каршеринг. Я думаю, что в следующем году это будет», передает слова чиновника агентство «Москва».

По его словам, сервис даст возможность владельцам вводить ряд ограничений на аренду своих авто. Например, ограничивать дальность поездок и время пользования ими. Это необходимо для того, чтобы транспортное средство было доступным к определенному часу, если его хозяин намерен им воспользоваться. Таким образом, доехав на личном автомобиле на работу, можно будет сдать его в аренду до вечера, когда придет время возвращаться домой. Есть ряд задач, которые разработчикам сервиса «народного» каршеринга следует решить. Это, например, штрафы, выписанные во время аренды авто, а также эвакуация машин, припаркованных арендаторами с нарушениями ПДД. Максим Ликсутов уверен, что новый сервис будет востребованным москвичами и гостями столицы.
Фото: depositphotos.com
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