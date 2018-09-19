Птичку жалко! Фермер поднял трактор ради спасения пернатой

Это доброе видео снял американский фермер, обрабатывающий свое поле. Хорошо еще, что заметил!

Видео разместил на Ютюбе сам фермер, который ехал на тракторе с сеялкой, когда увидел на земле птицу, охраняющую свое гнездо. Маленькая мамочка даже и не подумала убегать, несмотря на надвигающуюся на нее махину.

Фермеру пришлось приподнять сеялку, чтобы не нанести ей вреда, а потом он решил снять видео «с точки зрения птицы». Заметно, что ей очень страшно, но она готова умереть ради своих детенышей. Присоединяемся к комментарию одного из пользователей соцсети, который написал: «У этой птицы больше мужества и любви к будущим птенцам, чем у миллионов людей, которые с легкостью избавляются от своих нерожденных детей».

Видео, скриншот: YouTube

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