Эвакуатор в Красноярске «забыл» машину на шоссе

Вазовская «девятка» скатилась с платформы прямо во время движения.

Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения: ВАЗ-2109 скатывается с платформы эвакуатора, но водитель спецтранспорта не сразу это замечает.

Дело происходит в Красноярске, эвакуатор едет по улице Партизана Железняка и везет эвакуированную за нарушения ПДД «девятку». Проехав несколько метров, водитель замечает пропажу и возвращается за «потеряшкой» по оживленному шоссе задним ходом.

Скатившаяся с платформы легковушка, к счастью, не повредила другие машины, но инцидент все равно оформили как ДТП, сообщается в группе «ЧП Красноярск» ВКонтакте.

Другие видеосюжеты из нашей подборки ищите по ссылке.

Видео: YouTube