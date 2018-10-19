Лже-полковник юстиции на машине с мигалкой устроил гонки с ГИБДД

После долгой погони нарушителя, застрявшего в девяностых годах, пришлось скручивать силой.

Кадр из видео погони, снятого из полицейского автомобиля

Темно-синий Mercedes-Benz S500 с незаконно установленными спецсигналами и «блатными» номерами о463тт47 давно портил сводки. Его маршруты передвижения полицейские вычисляли неделю. Недавно искомый автомобиль был обнаружен инспекторами ГИБДД в ходе рейда «Нетрезвый водитель» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, после чего началось преследование. Нарушитель долго плутал по району, пытаясь сбросить преследователей, и развивал при этом скорость до 150 км/ч. Несколько раз он скрывался из поля зрения экипажа ДПС, но опытные патрульные, срезая путь, настигали беглеца. В конце концов водитель Mercedes-Benz S500 сам загнал себя в угол, свернув на тупиковую парковку.

Но сдаваться нарушитель не пожелал. Сначала он представился полковником юстиции, хотя таковым не является, затем начал оказывать сопротивление полицейским.

Задержанным оказался 27-летний водитель со стажем с 2007 года. Как выяснилось, молодой человек во время задержания был трезв. На данный момент он задержан в рамках ст. 91 УПК. Ему предъявлено обвинение по уголовному делу по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти». То, что нарушитель представился сотрудником юстиции, только усугубит его положение во время судебного процесса.

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Фото, видео: YouTube