Мажор устроил дрифт на дороге в Сочи. Реакция соцсетей

Мажоры из солнечного Сочи хвалятся в Сети видео своего опасного вождения. Имея деньги, люди ленятся арендовать гоночную трассу, предпочитая бросать вызов окружающим своим презрительным поведением, демонстрируя при этом наплевательское отношение. Любители дрифта совершенно не думают о безопасности дорожного движения, вынося свою «удаль» на дороги общего пользования.
В комментариях к видео люди оставляют самые разные высказывания. Есть те, кто поддерживает беспардонных гонщиков. Например, некоему tima__001 нарушение ПДД «глаз радует».
«Уаау какая красота если ездить то только так надо молодцы ребята!» — заявляет tigr.17_17 без оглядки на знаки препинания.
«Звук можно слушать вечно», — заявляет zelim_ullubiev, и с ним было бы сложно не согласиться, если бы действо происходило на треке.
Люди, осуждающие подобное поведение, высказываются достаточно жестко, и в их словах чувствуется усталость от подобных выходок.
«Дибилы, надеюсь вы докатаетесь и разобъетесь», — перегибает палку belovphoto1.
«Очередная ошибка природы», — ставит диагноз pibec_001.
В обсуждение вклинивается и вероятный участник ночных съемок.
«У меня продолжение видео на странице, как и хотели», — пишет vasilyevsergeii.
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Фото, видео: социальные сети
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