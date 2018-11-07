Мажор устроил дрифт на дороге в Сочи. Реакция соцсетей

В Сети появилось видео, на котором автомобиль мечется по всей ширине дороги, от обочины к обочине, в управляемом заносе.

Мажоры из солнечного Сочи хвалятся в Сети видео своего опасного вождения. Имея деньги, люди ленятся арендовать гоночную трассу, предпочитая бросать вызов окружающим своим презрительным поведением, демонстрируя при этом наплевательское отношение. Любители дрифта совершенно не думают о безопасности дорожного движения, вынося свою «удаль» на дороги общего пользования.

В комментариях к видео люди оставляют самые разные высказывания. Есть те, кто поддерживает беспардонных гонщиков. Например, некоему tima__001 нарушение ПДД «глаз радует».

« Уаау какая красота если ездить то только так надо молодцы ребята! » — заявляет tigr.17_17 без оглядки на знаки препинания.

«З вук можно слушать вечно », — заявляет zelim_ullubiev , и с ним было бы сложно не согласиться, если бы действо происходило на треке.

Люди, осуждающие подобное поведение, высказываются достаточно жестко, и в их словах чувствуется усталость от подобных выходок.

« Дибилы, надеюсь вы докатаетесь и раз о б ъ етесь », — перегибает палку belovphoto1 .

« Очередная ошибка природы », — ставит диагноз pibec_001 .

В обсуждение вклинивается и вероятный участник ночных съемок.

« У меня продолжение видео на странице, как и хотели », — пишет vasilyevsergeii .

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Фото, видео: социальные сети