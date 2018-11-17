Исследуя эту тему, эксперты аналитического агентства «Автостат» совместно с издательством «За рулем» провели онлайн-опрос и выяснили, когда и при каких условиях российские автовладельцы предпочитают менять летние шины на зимние. Опрос проводился с 9 по 13 ноября, в нем приняло участие более 3300 респондентов.
Согласно результатам исследования, самый популярный ответ выбрали для себя более 35% участников исследования: для них главным критерием стало достижение среднесуточной температуры воздуха в +5 градусов, а это значит, пора «переобуваться». Каждый четвертый (26,5%) респондент также опирается на показания термометра, но меняет шины на автомобиле перед заморозками. Для 17,8% автовладельцев сигналом к началу действий является температура в 0 градусов, а 11,1% предпочитают дождаться первого снега.
Для кого-то погодные условия и вовсе не являются поводом для визита на шиномонтаж: 4,1% респондентов заявили, что меняют шины, когда там нет очередей. Нашлись и такие, кто решил для себя эту проблему раз и навсегда — 3,6% из числа опрошенных установили комплект всесезонок на свой автомобиль, а 1,1% просто не пользуются машиной зимой.
Комментирует заведующий отделом «Автомобильная информация» журнала «За рулем» Максим Сачков:
Жителям крупных городов с «переобувкой» можно и потянуть. Хотя бы потому, что в мегаполисах теплее и суше, а потому и вероятность возникновения гололеда на дорогах ниже. Да и коммунальщики работают куда расторопнее. А уж если случится природный катаклизм, всегда можно воспользоваться альтернативными средствами передвижения — общественным транспортом или такси.
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Фото: «За рулем» и depositphotos.com
Инфографика: «Автостат»
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