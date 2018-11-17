Конец осени — самое время для того, чтобы задуматься о замене летних шин на зимние. Однако тут есть нюансы: поменяешь раньше срока — будешь греметь шипами по сухому асфальту, позже — велик риск попасть в ДТП. Понятно, что лучше всего сделать это вовремя, однако когда именно наступает это «вовремя», каждый автовладелец решает сам.

Исследуя эту тему, эксперты аналитического агентства «Автостат» совместно с издательством «За рулем» провели онлайн-опрос и выяснили, когда и при каких условиях российские автовладельцы предпочитают менять летние шины на зимние. Опрос проводился с 9 по 13 ноября, в нем приняло участие более 3300 респондентов.

Согласно результатам исследования, самый популярный ответ выбрали для себя более 35% участников исследования: для них главным критерием стало достижение среднесуточной температуры воздуха в +5 градусов, а это значит, пора «переобуваться». Каждый четвертый (26,5%) респондент также опирается на показания термометра, но меняет шины на автомобиле перед заморозками. Для 17,8% автовладельцев сигналом к началу действий является температура в 0 градусов, а 11,1% предпочитают дождаться первого снега.

Для кого-то погодные условия и вовсе не являются поводом для визита на шиномонтаж: 4,1% респондентов заявили, что меняют шины, когда там нет очередей. Нашлись и такие, кто решил для себя эту проблему раз и навсегда — 3,6% из числа опрошенных установили комплект всесезонок на свой автомобиль, а 1,1% просто не пользуются машиной зимой.

Комментирует заведующий отделом «Автомобильная информация» журнала «За рулем» Максим Сачков:





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Фото: «За рулем» и depositphotos.com

Инфографика: «Автостат»