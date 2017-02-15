Мажорка устроила фотосессию с машиной ДПС. В МВД задумку не оценили

Дочь успешного бизнесмена разместила в своем инстаграме снимки, где она позирует с маленьким львенком на фоне автомобиля ДПС.

Карина Назаретян, которой недавно исполнилось 18 лет, видимо, окончательно пресытившись размещением в своем инстаграме сумочек Louis Vuitton, огромных букетов роз и прочей атрибутики успешной молодежи, решила затмить конкуренток необычной фотосессией.

На снимках она позирует с маленьким львенком на фоне автомобиля ДПС. А на одной из фотографий даже вальяжно приседает на капот спецавтомобиля.

Фотографии действительно оценили. Правда, не поклонники и подписчики Карины, а Главное управление МВД по Москве, которое начало служебную проверку по факту фотосессии. Прежде чем разместить фотографии, их обработали в фотошопе: вместо служебных номеров на машине установлены сувенирные «2019», а с дверей Mercedes-Benz в спецраскраске и со спецсигналами исчезли надписи о принадлежности машины к тому или иному подразделению ГИБДД.

По словам представителей ведомства, автомобиль используется одним из спецбатальонов ГИБДД по Москве. Теперь полицейских ждет наказание, вплоть до увольнения. Самой Карине в МВД тоже обещают административное наказание. Правда, за что, неизвестно.

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Фото: karina_nazaretyan / instagram