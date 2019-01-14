В Сети меняют автограф украинского музыканта на Ладу

Барнаулец хочет получить за салфетку с подписью лидера группы «Валентин Стрыкало» ВАЗ-2107.

В объявлении, размещенном на одном из сайтов, говорится, что салфетка, на которой сделан автограф, находится в идеальном состоянии. Автограф лидера группы Юрия Каплана получен в 2013 году во время концерта группы в Барнауле. Впрочем, владелец салфетки готов обменять ее не на машину, а на автограф Бенедикта Камбербетча (исполнитель главной роли в сериале «Шерлок»). «Можете просто промолчать, можете злиться или беситься — мне на это наплевать», — подытоживает продавец.

Та самая салфетка с автографом

Юрий Каплан получил известность, когда от имени Валентина Стрыкало из села Бурильцева записал несколько видеообращений к Вячеславу Малежику, Тимати, Диме Билану и другим поп-звездам с просьбой прослушать его песни. Первый концерт группа «Валентин Стрыкало» дала в 2010 году. В 2018-м после выступлений в Москве и Санкт-Петербурге группа взяла творческий отпуск.

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Фото: АВТОВАЗ