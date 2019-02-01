Пьяный полицейский сбил насмерть пешехода на переходе

На Урале сотрудник ГИБДД, катаясь на автомобиле в пьяном виде, сбил человека на пешеходном переходе, после чего скрылся.

Наезд на человека неизвестным водителем произошел в Свердловской области, на пешеходном переходе в окрестностях города Сысерть. Виновник аварии с места происшествия скрылся, а пешеход от полученных травм скончался на месте. Свидетели наезда тут же сообщили о произошедшем в полицию. В поисках водителя участвовали не только сотрудники ОВД Сысерти, но и работники областного МВД.

«Водитель, допустивший наезд на человека, с места аварии скрылся. Как только стало известно о случившемся, по указанию врио начальника главка генерал-майора внутренней службы Петра Кривегина было организовано широкомасштабное поисковое мероприятие по установлению местонахождения лихача. В результате разыскных мероприятий полицейским удалось установить и задержать предполагаемого виновника ДТП, к большому сожалению, им оказался сотрудник ДПС, находившийся в очередном отпуске. Экспертиза показала, что он был в нетрезвом состоянии, подозреваемый сейчас арестован и находится под стражей», — приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

Виновник аварии признал свою вину полностью. Теперь в его отношении проводится служебная проверка, цель которой — выявить другие его злоупотребления, если они имели место быть. Кроме того, уже подписан приказ об увольнении этого недобропорядочного сотрудника. Серьезные наказания ждут и руководителей любителя пьяной езды.

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