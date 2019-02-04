Volvo отзывает в России автомобили 90-й серии

Сервисная кампания Volvo касается машин, проданных с 2017 года, у которых выявлены проблемы с модулем связи.

Volvo отзывает 1937 машин S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90, которые были куплены на территории России с начала 2017 года по настоящее время. Причиной объявления сервисной кампании стали проблемы программного обеспечения модуля связи. В результате могут сбоить такие системы, как Volvo On Call и поддержки водителя. В случае аварии электроника может отправить в центр экстренной помощи некорректную информацию или не отправить ее вовсе.

Для устранения данного дефекта владельцам отзываемых автомобилей следует явиться в сервис ближайшего официального дилера марки, где мастера абсолютно бесплатно обновят программное обеспечение модуля связи.

О том, что их автомобили нуждаются в обновлении программного обеспечения, владельцам по телефону или почте сообщат официальные представители ООО «Вольво Карс». Узнать о необходимости обратиться в сервис можно и самостоятельно, сверив VIN-код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта РФ.

Volvo не часто отзывает свои автомобили. Предыдущая сервисная кампания в России объявлялась в августе 2017 года и была вызвана детскими болезнями двух новых моделей.

Предыдущая сервисная кампания в России объявлялась в августе 2017 года и была вызвана детскими болезнями двух новых моделей. Предшествующий этому отзыв объявлялся в декабре 2016 года и был связан с течами охлаждающей жидкости.

Фото: Volvo