За рулем Матиза оказалась женщина-боксер

Эта чудовищная история произошла в Екатеринбурге. Сначала владелица малолитражки задела машиной женщину с ребенком, а потом и вовсе повела себя очень странно.

Молодая мама по имени Дарья шла по дороге с коляской, поскольку тротуары были засыпаны снегом, а автомобилистка Елена Шулятикова на красном Daewoo Matiz, поворачивая, задела ее машиной, сообщает «Екатеринбург онлайн». Возмущенная мама слегка стукнула по автомобилю рукой, и тут началось нечто невообразимое. Вместо того чтобы извиниться и попытаться как-то сгладить конфликт, водитель выскочила из машины и начала ее избивать хорошо поставленными ударами. Под конец она сбила Дарью с ног и прокатила на капоте несколько метров, пока не вмешались прохожие и другие автомобилисты.

Как пояснила сама водитель, у нее было плохое настроение и ее оскорбило то, что мамочка назвала ее машину «ведром», после чего и завязался конфликт.

Думается, что дело тут вовсе не в том, кто в данном случае находился за рулем. Просто, будь то женщина или мужчина, если у человека настолько мобильная психика, как в данном случае, ему вообще не следует садиться за руль.

Пострадавшая женщина написала заявление в полицию и прокуратуру.

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Видео:YouTube