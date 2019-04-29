Трое храбрых: спасение женщины из тонущего автомобиля

11 главных вопросов и ответов про ГБО — экспертиза «За рулем» Идея перейти на газ занимает умы многих автолюбителей. Будет ли установка газобаллонного оборудования действительно выгодной и какие проблемы могут возникнуть с машиной в процессе эксплуатации — обо все этом детально рассказывает эксперт «За рулем». Испытания для нового поколения автомобилистов: пройдены! Безопасность на дорогах — кредо и организаторов Всероссийских состязаний по автомногоборью, и его юных участников, треть которых девушки, и партнеров проекта — «За рулем» и Continental. Как выяснилось, будущие водители могут за секунды решить тест на знание ПДД и поменять колесо на автомобиле за минуту. Когда можно ездить на неисправной машине — есть одна причина Ответ — никогда! Эксперты «за рулем» перечисляют самые весомые аргументы в пользу исправного состояния автомобиля. Или все же есть исключительные ситуации? Пишите о них в комментариях.