Трое храбрых: спасение женщины из тонущего автомобиля

Этот случай произошел в Пенсильвании (США). Автор видео пишет, что сначала позвонил по номеру 911, а потом стал фиксировать все на камеру телефона. Водитель проезжавший мимо машины остановился и бросился в реку, чтобы помочь находившейся внутри женщине. Другой мужчина, который кричал: «Это моя жена!», тоже поспешил на помощь, появился и третий доброволец с куском железа, чтобы помочь им разбить окна автомобиля.
С проплывавшей мимо лодки добровольным спасателям кинули жилеты. Мужчинам удалось вытащить бедняжку буквально в последний момент, через мгновение автомобиль скрылся под водой. Экипаж лодки втянул потерпевшую на борт и довез до берега. Благодаря помощи смелых людей женщина осталась жива.
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Видео: YouTube
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