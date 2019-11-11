Новые цвета Lada Vesta Sport: «дайвинг» и «маэстро»

Всего в палитре — шесть цветов.

Материалы по теме Лада Веста Sport: что в ней спортивного на самом деле

Модификация Vesta Sport в новых цветах доступна к заказу в дилерских центрах Lada — об этом сообщил руководитель спортивного подразделения АВТОВАЗа ООО «ЛАДА Спорт» Владислав Незванкин. На представленных фотографиях — два автомобиля, стоящих на товарной площадке производственного корпуса в Тольятти. Один из автомобилей окрашен в черный цвет «маэстро», второй же — в ярко-синий «дайвинг».

Второй цвет является для Vesta Sport принципиально новым. А вот черный в гамме уже был, но другой — «черная жемчужина». Спортивная версия пошла в продажу в конце января 2019 года, и тогда для нее было заявлено пять цветов: упомянутый черный, белый «ледниковый», красный «сердолик», серебристый «платина» и серый «тайфун», причем последний считается для Vesta Sport фирменным, именно в него спортивные кузова окрашиваются чаще всего.

Теперь в палитре шесть цветов: добавился «дайвинг», а за черный цвет отвечает оттенок «маэстро». Отметим, что доплата за любой цвет, кроме белого, составляет 12 000 рублей. Как, кстати, и у обычной Весты (кроме серо-бежевого «карфагена», за него просят 18 000 рублей) — в случае с базовой моделью покупатель может выбирать из девяти цветов, среди которых «дайвинг» и «маэстро» тоже присутствуют.

Без учета доплаты за цвет 145-сильная Vesta Sport с 5-ступенчатой МКП в комплектации Luxe стоит 1 057 900 рублей, а в комплектации Luxe/Multimedia — 1 093 900 рублей.

А базовая модель Lada Vesta с ценой от 644 900 рублей в апреле неожиданно вошла в топ-3 по продажам в Москве, чего доселе не случалось.

Фото: Facebook, Владислав Незванкин