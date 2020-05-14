Вчера, в 15:00 Москвичи пересаживаются на бюджетные авто Впервые в тройке лидеров продаж — Лада Веста.
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Впервые в своей истории Веста попала в тройку бестселлеров в Москве. Если в целом по России модель стабильно входит в топ-3 продаж, то в столице еще в марте 2020 года она находилась лишь на 18-м месте рейтинга. Но в апреле общий обвал российского авторынка был особенно значительным в отдельных регионах, в число которых, вместе с Карелией, Чечней и ХМАО, попала и Москва,
пишет «Автостат». На фоне резкого падения продаж изменились предпочтения москвичей при выборе автомобиля.
Так, в течение апреля Весту пожелали купить 148 жителей столицы, что обеспечило модели третье место в рейтинге московских продаж. Большим, чем Веста, успехом в апрельской Москве пользовались лишь Volkswagen Polo с результатом 262 проданных автомобиля и Hyundai Creta, нашедшая 161 нового владельца (и при этом в общероссийском рейтинге упавшая с четвертого на восьмое место). В столичном топе продаж Lada Vesta опередила Volkswagen Tiguan, Skoda Octavia, Toyota Camry, Kia Rio, Nissan Qashqai и Skoda Kodiaq.
Принципиально поменялась картина продаж в Москве и у другой модели АВТОВАЗа: Ларгус замкнул десятку московских бестселлеров с результатом, идентичным тому, что показал Кадьяк, — 108 проданных за апрель машин.
Фото: АВТОВАЗ
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