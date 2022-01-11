Новое кросс-купе от Шкоды — первое изображение — журнал За рулем

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Новое кросс-купе от Шкоды - первое изображение

Премьера нового кроссовера состоится совсем скоро - 31 января.

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Enyaq Coupe iV — не первое кросс-купе Skoda, но первое для Европы (Kodiaq GT и Kamiq GT уже несколько лет продаются в Китае). Это не самый привычный тип кузова для традиционно практичной Шкоды — покатая линия крыши выглядит очень красиво, но это, безусловно, съедает значительную часть пространства над головами задних пассажиров. Багажник же оказался меньше всего на 15 литров по сравнению с обычным Enyaq, что не критично (объем багажника составляет 570 литров).

Кросс-купе Enyaq имеет коэффициент аэродинамического сопротивления 0,234. Это меньше, чем сопротивление у обычного Enyaq (0,247), и это очень важно для электромобиля — его запас хода должен оказаться немного больше. При этом кросс-купе на 1 мм выше и на 4 мм длиннее своего более практичного брата.

Новое кросс-купе от Шкоды — первое изображение

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Skoda Enyaq Coupe iV будет иметь мощность 177, 201 и 261 л.с. и оснащаться батареями емкостью 62 или 82 кВт·ч. Позже может появиться версия RS мощностью 300 л.с.

В продажу кросс-купе Skoda Enyaq поступит в конце этого года.

Изображение: Skoda

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