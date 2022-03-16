Дорога к дому: певец Род Стюард не выдержал и взялся за ремонт

Немолодой уже джентльмен ни с кем не стал ругаться, засучил рукава, взял лопату и засыпал выбоины возле дома, чтобы спокойно и без приключений ездить на своем Ferrari.

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Иногда проще все сделать самому. Это то, что недавно сделал рок-звезда Род Стюарт, надев спортивный костюм Adidas и светоотражающий жилет, чтобы заполнить несколько чудовищных выбоин возле своего дома в Харлоу (Англия), причем, как известно, не в первый раз он этим занимается.

Стюарт опубликовал в соцсетях видеоролики, на которых он и его музыканты засыпают гравий в глубокие ямы, которых немало на этой дороге.

Выбоин много, и они заполнены водой, которая скрывает их настоящую глубину. Это делает поездку непредсказуемой, особенно для таких автомобилей, как Ferrari Стюарта.

В видео Стюарт говорит, что люди здесь «разбивают свои машины», и грязный колпак, который валяется сбоку, прекрасное тому подтверждение. Стюарт также сказал, что на днях у машины скорой помощи на дороге лопнула шина, что могло привести к печальным последствиям. Он также припомнил правительству «миллионы и миллионы фунтов стерлингов», которые оно якобы тратит на ремонт дорог.

«Я ремонтирую дорогу рядом с тем местом, где живу, потому что никто не может этим заняться», — сказал он.

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У спортивного автомобиля с низкой посадкой было бы довольно много проблем, если бы Стюарт вовремя не латал дыры. Кроссоверы и внедорожники популярны для передвижения по плохим дорогам, но это не значит, что абсолютно все должны на них ездить.

На официальной страничке певца фанаты музыканта советуют ему работать не с таким рвением, ведь мужчина он немолодой, а им хочется еще попасть на его концерты.

Видео: YouTube