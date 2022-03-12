Том Хэнкс продал свой польский Fiat за 83 тыс. долларов

Эксклюзивный польский FIAT 126p, принадлежащий Тому Хэнксу, был продан за 83 500 долларов на благотворительном аукционе Bring a Trailer.

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В 2017 году компания Carlex Design из города Бельско-Бяла (Польша) специально подготовила этот автомобиль для подарка любимому актеру. Это стало ответом на шутку Хэнкса в социальных сетях.

Всякий раз, когда он видел 126-й, он позировал с ним и ставил подпись: «Моя новая машина».

«Малюх» (такое прозвище получил 126-й в Польше) Хэнкса имеет безупречный внешний вид, блестящие хромированные бамперы и окрашенные в белый колесные диски.

Внутри все гораздо интереснее: Carlex Design обтянул салон кожей лимонного цвета с контрастными черными полосами. Кнопки и переключатели имеют серебристую отделку, так как они больше похожи на клавиши пишущей машинки, ведь, как известно, Хэнкс коллекционирует старинные пишущие машинки. На рукоятке переключения передач есть символ Бельско-Бялы, где изначально производился Polski Fiat 126p.

Под спидометром есть надпись: «Бельско-Бяла для Тома Хэнкса». Кроме того, Хэнкс поставил автограф на панели двери водителя внутри автомобиля.

Силовой агрегат остался штатным, это двухцилиндровый двигатель объемом 594 «кубика», который работает в паре с 4-ступенчатой механикой.

Согласно информации аукционного дома, в ноябре 2021 года 126p прошел ТО, которое включало замену батареи и работы с топливной системой и тормозами. В продажу также была включена пара изготовленных на заказ водительских перчаток в бело-салатовой цветовой гамме, подходящей к автомобилю.

На автомобиль было подано 36 заявок, а выручка от аукциона пошла на пользу компании «Скрытые герои». Группа оказывает поддержку супругам, родителям и близким, ухаживающим за ранеными военнослужащими или ветеранами. Том Хэнкс является почетным председателем этой организации.

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