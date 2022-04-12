УАЗ в мае не будет выпускать машины полмесяца

Производство автомобилей возобновится 16 мая.

Ульяновский автомобильный завод уйдет в корпоративный отпуск на шесть рабочих дней — с 4 по 6 и с 11 по 13 мая, производство автомобилей возобновят 16 мая, говорится в сообщении автогиганта. Напомним, что с 1 по 3 мая, а также с 7 по 10 мая в стране выходные дни.

Таким образом, с 1 по 16 мая сборка автомобилей на УАЗе вестись не будет.

Однако на время государственных праздников и корпоративного отпуска отгружать автомобили будут в плановом порядке. Кроме того, заявлено, что на предприятии будет произведен ремонт производственного оборудования.

Материалы по теме УАЗы решили не поставлять в США

С профсоюзами выходные дни уже согласованы. Не задействованные в производственном процессе работники УАЗа смогут воспользоваться частью ежегодного оплаченного отпуска, отмечают в компании.

Напомним, что АВТОВАЗ также перенес корпоративные каникулы с лета на период с 4 по 24 апреля.

Как выбрать надежный УАЗ с пробегом? Мы учли все нюансы.

За рулем» можно читать и в Viber .

Фото: Depositphotos