В параде Победы примут участие 11 тысяч военных и более 200 единиц техники

Командовать военным парадом назначен главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

11 тысяч военнослужащих, 131 единица военной техники, 77 летательных аппаратов — столько задействовано в репетиции парада Победы, которая проходит на полигоне Алабино в понедельник, сообщили в Минобороны.

В тренировке участвовали 33 парадных расчета пешей колонны. В механизированной колонне задействованы автомобили повышенной проходимости «Тайфун», БМП-2, БМП-3, «Курганец-25», танки Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата», системы ракетно-артиллерийского вооружения «Искандер», «Мста-С», «Торнадо-Г», системы ПВО «Тор-М2», «Бук-М3», С-400 «Триумф», техника ВДВ, РВСН, боевые робототехнические ударные комплексы «Уран-9».

В авиационной части задействованы восемь истребителей МиГ-29СМТ, которые пролетят в виде буквы Z; также в параде примут участие 15 вертолетов и 62 самолета. Среди них вертолеты Ми-26 и Ми-24, Ка-52, Ми-28Н, Ми-8 и Ми-24 и самолеты Ил-76, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 и Ил-78 военно-транспортной и дальней авиации, истребители Су-57, Су-35, Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34 и Су-24М.

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28 апреля и 4 мая на Красной площади в Москве пройдут ночные тренировки, а 7 мая состоится генеральная репетиция. Военные парады в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут 9 мая в 28 городах России. В 22 часа по местному времени в городах состоятся праздничные салюты и фейерверки.