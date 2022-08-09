Та же компания начинает с осени продажи нового кроссовера, который станет конкурентом Креты.

Материалы по теме 3 классных особенности самого редкого Aurus Senat

Компания «Моторинвест» только что получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Evolute i-Joy и тут же представила электроседан Evolute i-PRO. На презентации автомобиля был главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

Стоимость нового седана должна составить около 3 млн рублей, но платить полную стоимость за него не придется, так как в нашей стране действуют госсубсидии на покупку электромобилей, которые могут достигать 925 тысяч рублей. В итоге машина обойдется примерно в пару миллионов, что сопоставимо по цене (фактической) с Ладой Вестой, например.

Но есть одна загвоздка. Частные лица купить Evolute i-Joy не смогут. Во всяком случае, пока. Седан будет продаваться только таксопаркам. Зато прокатиться на нем и расспросить о его особенностях у водителя сможет каждый.

главный редактор журнала «За рулем»:

— Это китайский Dongfeng Aeolus E70. Но легко узнать старую Альмеру G15, которую переделали до неузнаваемости. Мне понравилось. Интерьер — так и вовсе идеальный для такси. Вызывает сомнение лишь пластиковая подъемная панель на передней части, под которой прячется зарядный разъем, — хлипкая, сломают быстро.

Батарея сравнительно небольшая — 53 кВт·ч, должно хватить на 400 км по циклу NEDC. Реальный запас в городских условиях — думаю, около 250 км. Электромотор: 163 л.с., разгон до 100 км/ч за 9,5 с — берегитесь теперь.

Таксисты смотрели. Им понравилось. Прежде всего — неубиваемое шасси Renault. Сразу отвечу знатокам такси, «у которых моторы зимой не глушат»: есть дизельный подогреватель, в багажнике стоит крохотный пластиковый бак.

Материалы по теме В Ижевске начнут выпускать новый автомобиль

Такой же отдельный дизельный подогреватель устанавливают и на другие электромобили российской разработки. Например, на электрическую версию УАЗа. Надо думать, что и кроссовер Evolute i-Joy, который появится в продаже этой осенью, будет иметь такой же подогреватель. Это существенно экономит заряд батареи, позволяя зимой проезжать электромобилю гораздо больше на одной зарядке.





Telegram