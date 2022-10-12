На КАМАЗе раскрыли изменения, случившиеся в последние месяцы

Несмотря на сложности, производство получается даже наращивать. Правда, это уже не совсем те грузовики, что в прошлом году.

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Производитель опубликовал цифры производства автомобилей в сентябре и в течение девяти месяцев 2022 года. Выяснилось, что в первый осенний месяц на предприятии собрали 3645 грузовиков, а с начала года — 32 255, тогда как в прошлом году за тот же период было произведено всего 30 979 машин. Таким образом, несмотря на кризис, предприятие находит резервы для наращивания производства.

На переднем плане — музейный КАМАЗ-5320, подготовленный к юбилею завода в 2019 году. Сейчас, в 2022-м завод вынужден отчасти перейти на выпуск грузовиков, базирующихся на решениях 1970-х годов

Отдельной строкой производитель указывает, что ключевым изменением в производстве грузовиков во второй половине 2022 года стала переориентация на выпуск полноприводных автомобилей, «в том числе для государственного заказчика».

«Производство полноприводной техники отличается повышенной трудоемкостью ввиду высокого объема внутреннего производства, задействованного для ее изготовления. Для выполнения заключенных контрактов компания задействовала все имеющиеся ресурсы, в том числе ввела на отдельных производствах 12-часовую рабочую смену с двойной оплатой сверхурочной работы», — сообщает пресс-служба КАМАЗа.

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Сообщается также, что еще одним важным изменением стало значительное увеличение выпуска запасных частей. А что касается полного привода, то одной из недавно показанных новинок является прототип автобуса-вездехода для компании «Газпром».

Новое поколение К5, наиболее пострадавшее от санкций, на предприятии планируют перезапустить в 2023 году.

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Фото: КАМАЗ