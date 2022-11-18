Минприроды покажет пример: чиновники пересядут на российские электрокары — журнал За рулем

Минприроды покажет пример: чиновники пересядут на российские электрокары

Уход из России большинства западных автобрендов вынуждает чиновников обратить внимание на отечественный автопром.

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Электромобиль российского производства Evolute i-Pro пополнит парк Министерства природы РФ.

Таким образом ведомство, отвечающее за состояние окружающей среды и экологию, подаст пример чиновникам других государственных структур.

«Минприроды России планирует отказаться от автомобилей с ДВС и закупить электромобили Evolute i-PRO для сотрудников центрального аппарата. Федеральное ведомство в будущем году начнет обновлять свой автопарк, и, конечно, в приоритете — отечественные автомобили на электротяге», — говорится в сообщении автопроизводителя.

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Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов акцентировал внимание на том, что его ведомство поддерживает развитие электромобилей в России и переход с дизельных и бензиновых двигателей на электрические.

Стоимость электрокара составляет 2,3 млн рублей.

  • Как сообщалось ранее, уход из России большинства западных автобрендов вынуждает чиновников обратить внимание на отечественный автопром.
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