Российские дилеры Volkswagen начали принимать заказы на новую модель — журнал За рулем

Российские дилеры Volkswagen начали принимать заказы на новую модель

Этот кроссовер никогда прежде не поставлялся в Россию. Топ-версия — 305 л.с. и полный привод.

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У целого ряда официальных дилерских центров Volkswagen появилась возможность оформить заказ на электрический кроссовер Volkswagen ID.6 X.

Объявления о продаже публикуются на сайтах дилеров, а также на популярных классифайдах от имени автосалонов.

Российские дилеры Volkswagen начали принимать заказы на новую модель

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Машину вам будут доставлять из Китая. Как вариант — из Китая через Киргизию.

Доступны варианты как с полным приводом и двумя электромоторами суммарной мощностью 305 л.с., так и с задним приводом и одним электромотором, выдающим 204 л.с. Зарядки хватает на пробег более 500 км.

Разброс цен — от 2,8 до 4,2 млн рублей.

Российские дилеры Volkswagen начали принимать заказы на новую модель

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Похоже, в ходе освоения игроками рынка схемы параллельного импорта мы увидим множество моделей, доселе не имевших даже шанса попасть в Россию. Таких, как этот Фольксваген, Honda Vezel или Skoda Kamiq.

Источник: Газета.Ru

Фото: Volkswagen

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