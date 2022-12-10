Не переживайте, это произошло не в России и не с автомобилями, которые могли бы поставляться в нашу страну. Клопы оккупировали предприятие Rivian (выпускает электромобили) в Нормале (штат Иллинойс, США).
Клопов обнаружили на вилочном погрузчике — в этом признался старший PR—менеджер завода Зак Дитмайер.
«Мы расследуем каждое сообщение и принимаем соответствующие меры в соответствии с рекомендациями нашего подрядчика по борьбе с вредителями», — заявил Зак.
На заводе Rivian введен карантин, а все вилочные погрузчики обрабатываются препаратами против насекомых. С погрузчиками дезинсектируется и другая техника на предприятии, а также склады. Но не сразу, а по очереди.
Один из работников предприятия заявил, что клопы хозяйничали на заводе с середины ноября. За это время их развелось очень много, а руководство завода просто не отреагировало на жалобы вовремя.
«Просто подумал, что нужно сказать всем, кто там работает, поскольку руководство пытается держать это в секрете и просто бросают подстилки на сиденья погрузчиков, чтобы люди могли сидеть», — написал аноним в соцсети.
Другой сотрудник, беседуя с Pentagraph на условиях анонимности, выразил обеспокоенность тем, что клопы могли попасть в дома рабочих.
«Никто не хочет приносить клопов домой, — сказал сотрудник. — Сомневаюсь, что Rivian стала бы платить за дезинфекцию личного имущества».
Однако автопроизводитель утверждает, что завод и все постройки на территории безопасны. Также в руководстве призвали сообщать о клопах и предостерегли от распространения дезинформации.
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Фото: Zakaria Mohie / Unsplash