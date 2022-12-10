На предприятие пришлось вызвать дезинсекторов. Рабочие чешутся, а руководство — нет.

Материалы по теме Зачем Lexus разрабатывает механическую коробку

Не переживайте, это произошло не в России и не с автомобилями, которые могли бы поставляться в нашу страну. Клопы оккупировали предприятие Rivian (выпускает электромобили) в Нормале (штат Иллинойс, США).

Клопов обнаружили на вилочном погрузчике — в этом признался старший PR—менеджер завода Зак Дитмайер.

«Мы расследуем каждое сообщение и принимаем соответствующие меры в соответствии с рекомендациями нашего подрядчика по борьбе с вредителями», — заявил Зак.

На заводе Rivian введен карантин, а все вилочные погрузчики обрабатываются препаратами против насекомых. С погрузчиками дезинсектируется и другая техника на предприятии, а также склады. Но не сразу, а по очереди.

Завод Rivian в Нормале, штат Иллинойс, США

Один из работников предприятия заявил, что клопы хозяйничали на заводе с середины ноября. За это время их развелось очень много, а руководство завода просто не отреагировало на жалобы вовремя.

«Просто подумал, что нужно сказать всем, кто там работает, поскольку руководство пытается держать это в секрете и просто бросают подстилки на сиденья погрузчиков, чтобы люди могли сидеть», — написал аноним в соцсети.

Материалы по теме Обновленный Geely Emgrand — названы цены

Другой сотрудник, беседуя с Pentagraph на условиях анонимности, выразил обеспокоенность тем, что клопы могли попасть в дома рабочих.

«Никто не хочет приносить клопов домой, — сказал сотрудник. — Сомневаюсь, что Rivian стала бы платить за дезинфекцию личного имущества».

Однако автопроизводитель утверждает, что завод и все постройки на территории безопасны. Также в руководстве призвали сообщать о клопах и предостерегли от распространения дезинформации.

Бывший дизайнер АЗЛК высказался о новом Москвиче: «Что касается внешности, приходит на ум старая шутка: был бы я Шаляпин, пел бы иначе», — объяснил он свою точку зрения.

«За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: Zakaria Mohie / Unsplash