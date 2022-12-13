Автоэксперт назвал «заманухой» низкую стоимость владения электромобилем

Обслуживание электрокара скоро сравняется по стоимости с машиной с ДВС.

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Резкий скачок цен на бензин и дизельное топливо по всему миру привел к тому, что владеть электромобилем стало дешевле, чем машиной с двигателем внутреннего сгорания.

Однако президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров уверен, что это временное явление. Свое мнение он объясняет тем, что после того, как государства прекратят субсидировать этот вид транспорта, водителям придется платить полную цену за электричество и детали.

«Я думаю, что низкая стоимость эксплуатации электромобилей на данный момент — это замануха. В том плане, что пока есть недорогая зарядка электромобилей и недорогие запчасти для них, но я уверен, что в дальнейшем ситуация изменится», — пояснил он.

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Источник: Радио Sputnik

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