Мерседесы никогда не будут прежними: названа дата коренного перелома

В перепрофилирование производства автоконцерн намерен вложить 1 млрд евро.

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Компания Mercedes-Benz представила план по адаптации своей глобальной производственной сети для электрических силовых агрегатов, включая сборку батарей, электрических приводов и мостов, с 2024 года.

В июне руководство компании и представители работников достигли соглашения о переводе европейских автозаводов на электромобили, в результате чего Зиндельфинген станет центром для премиальных автомобилей на платформе AMG.EA, а Бремен и венгерский Кечкемет — для основных моделей класса люкс. Мощности в Раштатте и Кечкемете будут отданы под автомобили начального уровня.

«Все площадки будут участвовать в реализации данного плана», — отметил начальник производства Йорг Бурцер и добавил, что Mercedes-Benz стремится перейти к продаже исключительно электромобилей к 2030 году, «если позволят условия рынка».

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Источник: ПРАЙМ

Фото: Unsplash