Глава АВТОВАЗа рассказал, когда электромобили станут популярными — журнал За рулем

Глава АВТОВАЗа рассказал, когда электромобили станут популярными

Максим Соколов связывает распространение электрических машин в России с географическими особенностями.

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АВТОВАЗ представит свой электромобиль уже в этом году

В ближайшее десятилетие электромобили едва ли получат широкое распространение, если не иметь в виду крупные города и их области — такое мнение высказал президент АВТОВАЗа.

«В силу определенных географических особенностей, больших пространств нашей страны, а значит, больших расстояний между городами... я полагаю, большого распространения в ближайшие годы, по крайней мере, до 2030 года, электромобилей в нашей стране не будет», — заявил Соколов.

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Исключение могут составить такие крупные города, как Москва и Санкт-Петербург, заметил топ-менеджер. Сам АВТОВАЗ представит свой электромобиль уже в этом году.

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Источник: Газета.Ру

Фото: АВТОВАЗ

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