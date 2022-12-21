Российская зарядка для электромобилей существует. И уже работает

Первая зарядная станция отечественного производства запустилась в Северной столице.

Материалы по теме Замерзла омывайка? Вот способ отогрева, о котором вы могли не знать

Зарядка для электромобилей, выпущенная в России, установлена в Санкт-Петербурге, на парковке гипермаркета по адресу Лиговский пр., 283А. Примечательно, что в течение тестового периода зарядить машину на этом терминале можно совершенно бесплатно.

Станция поддерживает все современные протоколы, имеет диапазон мощности до 350 кВт и способна заряжать автомобили, электробусы и спецтехнику. Одновременно может заряжаться до четырех машин. Есть мобильное исполнение, позволяющее зарядить электрокар где угодно.

Разработали зарядку в компании «Силовые машины», в производстве задействованы петербургская «Электросила» и великолукский «Реостат», а сборка идет на мощностях Ленинградского металлического завода. Производство высоколокализованное, говорят разработчики.

Программа производства рассчитана на выпуск 1000 станций в год и соотносится с государственной Концепцией развития электротранспорта до 2030 года. Сейчас идут переговоры о поставках с крупными операторами ЭЗС.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Источник: Силовые машины

Фото: Пресс-служба компании «Силовые машины»