Российская зарядка для электромобилей существует. И уже работает

Зарядка для электромобилей, выпущенная в России, установлена в Санкт-Петербурге, на парковке гипермаркета по адресу Лиговский пр., 283А. Примечательно, что в течение тестового периода зарядить машину на этом терминале можно совершенно бесплатно.
Станция поддерживает все современные протоколы, имеет диапазон мощности до 350 кВт и способна заряжать автомобили, электробусы и спецтехнику. Одновременно может заряжаться до четырех машин. Есть мобильное исполнение, позволяющее зарядить электрокар где угодно.
Разработали зарядку в компании «Силовые машины», в производстве задействованы петербургская «Электросила» и великолукский «Реостат», а сборка идет на мощностях Ленинградского металлического завода. Производство высоколокализованное, говорят разработчики.
Программа производства рассчитана на выпуск 1000 станций в год и соотносится с государственной Концепцией развития электротранспорта до 2030 года. Сейчас идут переговоры о поставках с крупными операторами ЭЗС.
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Источник: Силовые машины
Фото: Пресс-служба компании «Силовые машины»