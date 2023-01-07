Взгляните на этот Dongfeng. Как полноприводный ПАЗ, но круче?

Китайская компания Дунфэн (то есть «восточный ветер») производит очень широкий спектр техники.

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В некоторых моделях узнаются неожиданные параллели с советской техникой.

Так, автобус Dongfeng EQ6670PT напоминает старый советский полноприводный ПАЗ-3206. По многим статьям эти машины можно счесть фактически аналогами.

Полный привод, высокий клиренс, переднее расположение двигателя, по правому борту — автоматическая двустворчатая дверь за передними колесами. Колесная база — 3650 мм, то есть всего на 50 мм больше, чем у «пазика».

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Но есть и отличия. Разница по габаритной длине — уже целых 300 мм в пользу ПАЗ-3206. Вместимость советского автобуса — 28 человек, китайского — лишь 19. У Dongfeng EQ6670PT стоит 4,5-литровый дизель Cummins мощностью 140 л.с., у ПАЗа — бензиновый ЗМЗ-5234 объемом 4,7 л и мощностью 130 л.с. Задние колеса у Dongfeng — односкатные, дверь задка — двустворчатая распашная, а не скупой люк. Добавим, что кондиционер на ПАЗе был попросту невозможен.

А вот по ценам — снова близкие показатели: источник пишет, что примерная цена Dongfeng EQ6670PT составляет около 44 000 долларов, т.е. 3,2 млн рублей, тогда как ПАЗ-32053/54 (преемник ПАЗ-3206) стоит от 3 млн рублей.

Не возьмемся утверждать наверняка, что между этими автобусами существует какая-то реальная историческая связь. Заметим лишь, что у обоих есть еще один очень близкий аналог — японский Toyota Coaster.

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Источник: Все о грузовиках — Trucksplanet

Фото: Alibaba