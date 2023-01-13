ГАЗ показал всю новую технику в одном видео — журнал За рулем

ГАЗ показал всю новую технику в одном видео

Годовые итоги российского авторынка в нише общественного транспорта подвела выставка Bus World Expo 2022.

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«Группа ГАЗ» выпустила видеоотчет с мероприятия, осветив все показанные на выставке машины. Одна из премьер — ГАЗель e-City, способная восстановить 80% заряда за 45 минут. А вот и еще одна «электричка», побольше: электробус E-Citymax 12.

Кроме того, на выставке засветились социальное такси и пассажирский автобус на базе Соболя NN, микроавтобус ГАЗель NN, школьный автобус ГАЗель Next, перспективный автобус ПАЗ, полунизкопольный КАВЗ-4270 LE…

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И конечно, не имеющий аналогов в России средний автобус Citymax 9, рассчитанный на 75 пассажиров, имеющий самую большую площадь низкого пола в классе (10 кв. м) и, как говорят, высокое удобство входа-выхода и перемещений по салону.

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Видео: YouTube / GAZ Auto

Фото: скриншот видео YouTube

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