Компания Toyota подтвердила, что возобновит производство модели Rankle 70. Он сохранит классические круглые фары и получит 2,8-литровый дизель.
Об этом сообщило японское издание Best Car Web — «Он вот-вот выйдет!». Слухи же о возрождении внедорожника ходили по Сети последние несколько лет.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Даже в Японии по-прежнему есть спрос на такие автомобили, как Toyota Rankle 70 (Nanamaru). Они нужны и частным лицам, и дорожным службам, егерям и так далее.
Согласно имеющейся информации, Нанамару появится примерно осенью 2023 года. У него будут круглые фары, рельефные передние крылья, а также надпись «TOYOTA» на решетке радиатора вместо логотипа марки.
Нанамару оснастят двигателем 1GD. Это дизельный мотор объемом 2,8 л, который устанавливается и на современный Land Cruiser Prado. Его крутящий момент составляет 500 Н.м!
Но прежней 5-ступенчатой механики у внедорожника не будет. Ее заменит 6-ступенчатый автомат — тот же, что и у нынешнего Prado. Но блокировка дифференциала останется такой же, как у давних Nanamaru.
Грубо говоря, двигатель и коробка будут от Прадо, а шасси и кузов — от Нанамару.
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Фото: Best Car Web