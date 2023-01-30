Тойота возродит легендарный внедорожник — журнал За рулем

Тойота возродит легендарный внедорожник

В продаже автомобиль появится уже осенью 2023 года.

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Компания Toyota подтвердила, что возобновит производство модели Rankle 70. Он сохранит классические круглые фары и получит 2,8-литровый дизель.

Об этом сообщило японское издание Best Car Web — «Он вот-вот выйдет!». Слухи же о возрождении внедорожника ходили по Сети последние несколько лет.

Тойота возродит легендарный внедорожник

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Даже в Японии по-прежнему есть спрос на такие автомобили, как Toyota Rankle 70 (Nanamaru). Они нужны и частным лицам, и дорожным службам, егерям и так далее.

Тойота возродит легендарный внедорожник

Согласно имеющейся информации, Нанамару появится примерно осенью 2023 года. У него будут круглые фары, рельефные передние крылья, а также надпись «TOYOTA» на решетке радиатора вместо логотипа марки.

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Нанамару оснастят двигателем 1GD. Это дизельный мотор объемом 2,8 л, который устанавливается и на современный Land Cruiser Prado. Его крутящий момент составляет 500 Н.м!

Но прежней 5-ступенчатой механики у внедорожника не будет. Ее заменит 6-ступенчатый автомат — тот же, что и у нынешнего Prado. Но блокировка дифференциала останется такой же, как у давних Nanamaru.

Грубо говоря, двигатель и коробка будут от Прадо, а шасси и кузов — от Нанамару.

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Фото: Best Car Web

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