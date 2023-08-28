«Газпром нефть» переходит на полный цикл создания «синтетики» в России

Компания «Газпром нефть» запустит в Омске комплекс гидроизодепарафинизации

На Омском заводе Смазочных материалов «Газпром нефть» запустит новое производство – комплекс гидроизодепарафизации (ГИДП). Это самый крупный проект в стране по производству компонентов для высокотехнологических масел, которые используются в авто и промышленной технике. Новый комплекс поможет отказаться от импортных базовых масел для создания отечественного рынка качественных смазочных материалов, которые полностью соответствуют российским стандартам.

Объем производства составит 220 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект «Газпром нефти» превышают 44 млрд руб.

Комплекс ГИДП не имеет аналогов в РФ и может производить масла из любого вида сырья. Процесс проходит по трехэтапной системе, которая позволяет достичь высокого уровня качества масел по мировым стандартам. Технологические этапы осуществляются под воздействием водорода и с использованием катализаторов для раскрытия и усиления свойств масел.

Гендиректор компании «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец подчеркнул стратегическую значимость этого проекта.

«Наша стратегическая задача – обеспечение внутреннего рынка высокотехнологичными автомобильными и индустриальными маслами. Для этого мы планомерно наращиваем долю синтетических смазочных материалов в структуре нашего производства. Комплекс гидроизодепарафинизации – один из важнейших проектов достижения технологического суверенитета отрасли. С вводом в эксплуатацию ГИДП мы сможем кратно увеличить выпуск необходимых базовых компонентов как для собственного производства синтетических масел, так и других российских предприятий-партнеров», — отметил Скоромец.

Фото: Стоян Васев