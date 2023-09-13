Топ-5 фишек флагманского комбо-регистратора в 2023 году

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Производители полицейских радаров разрабатывают все более трудноуловимые комплексы

Выпущенные еще несколько лет назад гибриды (регистратор + радар-детектор) зачастую оказываются беспомощными перед современными «бездушными контролерами». Каким должен быть гибрид, который порадует вас не только уверенным детектированием камер, но и другими полезными особенностями? Разберемся на примере топового корейского аппарата Neoline X-COP 9100x!

Увеличенный рупор + LNA -усилитель сигнала

В X-COP 9100x установлена специальная рупорная антенна последнего поколения – увеличенного размера. Это позволило в несколько раз повысить чувствительность в сравнении с аналогами и обеспечить отличную дальнобойность для малошумных комплексов, включая направленные «в спину».

В пару к увеличенному рупору установлен аппаратный каскад усилителей сигнала, он же LNA-модуль. Последовательные усилители сигнала усиливают слабые высокочастотные сигналы радаров и одновременно с этим подавляют помехи и шумы. Результат – максимальная дистанция детектирования (доказано на практике) и в то же время улучшенная помехозащищенность.

Дополнительные модули детектирования

Для обнаружения лидара «Полискан» в X-COP 9100x присутствует специальный лазерный приемник и линза. А еще гибрид оснащен отдельной аппаратной платформой для популярного в Татарстане радара Multaradar CD/CT/Moving с очень слабым и узконаправленным сигналом с особой структурой. Другие гибриды без такого модуля либо «видят» Multaradar буквально за 50-100 метров, либо принимают за помеху.

Международный GPS -информатор с ежедневным обновлением

Команда Neoline постоянно отслеживает новые камеры и радары на дорогах России (и не только) и принимает информацию о них от пользователей. Еженедельных «обновок» уже недостаточно, чтобы быть вовремя предупрежденным, – поэтому теперь компания обновляет GPS-базы максимально регулярно – буквально каждый день!

Качественная съемка

Качественная видеозапись складывается из двух факторов. Первый – комплектующие. Мощный процессор, матрица с высокой светочувствительностью и объектив с отличной светосилой. Второй – кропотливая настройка всего оптико-электронного тракта, чтобы раскрыть потенциал компонентов и заставить их слаженно работать друг с другом. В X-COP 9100x такой подход дополняет еще и антибликовый CPL-фильтр, который успешно устраняет со стекла блики/отражения как днем, так и ночью.

Парковочный режим

Автомобилисты все чаще предпочитают оставлять гибрид на лобовом стекле. А значит устройство может продолжить работу и снять, к примеру, задевшего вашу машину «паркуна». Для этого необходима лишь поддержка так называемого парковочного режима и подключение питания специальным кабелем напрямую к бортсети машины. Кстати, Neoline все еще остается единственным производителем, у которого данный режим поддерживают все без исключения гибриды.

Ознакомиться с другими особенностями флагманского гибрида Neoline X-COP 9100x вы можете по ссылке наофициальном сайте компании.

Реклама/ИП Семенюк Н.С./erid 4CQwVszH9pUkprewDys