#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти десять кроссоверов россияне покупают чаще всего
6 мая
Эти десять кроссоверов россияне покупают чаще всего
«Автостат» перечислил топ-10 самых продаваемых...
Жить стали лучше? Россияне стали больше тратить на ремонт, страховку и ТО машин
6 мая
Жить стали лучше? Россияне стали больше тратить на ремонт, страховку и ТО машин
Webbankir: в России в два раза выросла доля...
Lada Vesta
6 мая
Раскрыта причина, почему кузов Lada Vesta долго не ржавеет
АВТОВАЗ рассказал, почему кузов Lada Vesta...

Подвеска крепкая, кузов не гниет, дизель, АКП – отличный кроссовер за 2 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный и недорогой Peugeot 5008

Взять восьмилетнюю Тойоту RAV4 за 2,5 млн или автомобиль классом выше и потенциально «ресурснее»? Цена может оказаться ниже, возраст – сравнимый (или чуть старше), да и пробег далеко не всегда уходит за 100 тысяч км, как у того «рафика»... Такие варианты в своей новой статье рассматривает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, и об одном из них мы хотим рассказать вам прямо сейчас – это Peugeot 5008.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Купить билеты:
Реклама/ООО "За рулем"/ИНН 7708309078/erid F7NfYUJCUneLrWoCJ8BV
Peugeot 5008
Peugeot 5008

За 2 млн рублей сейчас есть машины в возрасте 4–6 лет, в том числе с пробегами менее 100 тысяч км. Полного привода у Peugeot 5008 нет, зато есть 7-местный вариант салона. Габаритная длина – 4641 мм, клиренс – 185 мм. Сборка – Франция. Сразу скажем, правильный вариант такого «пыжика» придется искать и отлавливать.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Малый пробег не должен обольщать, если под капотом бензиновый турбомотор 1.6 серии EP6 (150, 165 л. с.): хлипкая цепь ГРМ, отказы водяной помпы и термостата. К 50 тысячам км обзаводится нагаром и высоким расходом масла

У Peugeot неплохие дизели. Из них лучше старший DW10 2.0 (150 л. с.) – и едет шустрее, и блок чугунный. У младшего DV5 1.5 (130 л. с.) он алюминиевый, ресурс ниже. Оба нуждаются во внимании: засоряются клапан EGR и сажевый фильтр, необходимо заливать жидкость AdBlue.

С 2.0 сочетается восьмиступенчатый автомат ЕАТ8 – модификация Aisin TG‑81SC. С остальными моторами – вариации Aisin TF‑70SC или TF‑80SC. С дизелем 1.5 дружит еще и «механика». Все благополучные. Вообще 5008 – нормальная машина, интересная снаружи и внутри. Подвеска крепкая, кузов к коррозии не склонен, оснащение щедрое.

Peugeot 5008

А какие еще похожие варианты сейчас есть на рынке? Рекомендуем изучить полный список!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
06.05.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Peugeot 5008

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв