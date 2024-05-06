Подвеска крепкая, кузов не гниет, дизель, АКП – отличный кроссовер за 2 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный и недорогой Peugeot 5008

Взять восьмилетнюю Тойоту RAV4 за 2,5 млн или автомобиль классом выше и потенциально «ресурснее»? Цена может оказаться ниже, возраст – сравнимый (или чуть старше), да и пробег далеко не всегда уходит за 100 тысяч км, как у того «рафика»... Такие варианты в своей новой статье рассматривает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, и об одном из них мы хотим рассказать вам прямо сейчас – это Peugeot 5008.

Peugeot 5008

За 2 млн рублей сейчас есть машины в возрасте 4–6 лет, в том числе с пробегами менее 100 тысяч км. Полного привода у Peugeot 5008 нет, зато есть 7-местный вариант салона. Габаритная длина – 4641 мм, клиренс – 185 мм. Сборка – Франция. Сразу скажем, правильный вариант такого «пыжика» придется искать и отлавливать.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Малый пробег не должен обольщать, если под капотом бензиновый турбомотор 1.6 серии EP6 (150, 165 л. с.): хлипкая цепь ГРМ, отказы водяной помпы и термостата. К 50 тысячам км обзаводится нагаром и высоким расходом масла

У Peugeot неплохие дизели. Из них лучше старший DW10 2.0 (150 л. с.) – и едет шустрее, и блок чугунный. У младшего DV5 1.5 (130 л. с.) он алюминиевый, ресурс ниже. Оба нуждаются во внимании: засоряются клапан EGR и сажевый фильтр, необходимо заливать жидкость AdBlue.

С 2.0 сочетается восьмиступенчатый автомат ЕАТ8 – модификация Aisin TG‑81SC. С остальными моторами – вариации Aisin TF‑70SC или TF‑80SC. С дизелем 1.5 дружит еще и «механика». Все благополучные. Вообще 5008 – нормальная машина, интересная снаружи и внутри. Подвеска крепкая, кузов к коррозии не склонен, оснащение щедрое.

Peugeot 5008

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