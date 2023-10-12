Дальнобойщики рассказали, как начали свой бизнес в грузоперевозках

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ГК «Монополия» сняла фильм «Бизнес категории Е» о водителях, начавших новую жизнь

Многие дальнобойщики мечтают иметь свою фуру и работать на себя. Но с какими трудностями придётся столкнуться? Чем работа на себя отличается от работы по найму? А главное – возможно ли это без миллионных вложений? Транспортно-логистическая группа «Монополия» представила документальный сериал «Бизнес категории Е» о простых дальнобойщиках, которые стали индивидуальными предпринимателями и начали свой бизнес в грузоперевозках.

Семь серий сняты за семь дней в жанре роад-муви, фильма-путешествия. Оператор проехал в кабине грузового автомобиля вместе с участником проекта от Азова до Санкт-Петербурга. Герои постоянно находятся в дороге, останавливаясь, чтобы загрузиться и выгрузиться, отдохнуть и заехать в сервис, в кадры вошло даже небольшое ДТП.

Первая серия уже вышла, она о том, как войти в проект и как получить грузовой автомобиль в собственность без вложений. А главное – реально ли это? Спойлер: да!

Герои, которые решились на собственный бизнес в грузоперевозках, расскажут, что потребуется, чтобы стать индивидуальным предпринимателем, где брать заказы, каким будет доход и что делать в случае форс-мажорных ситуаций.

В фильме поговорят и с представителями проекта «Монополия.Бизнес», они объяснят экономику проекта: почему не потребуется личных вложений и через какое время сцепка (это тягач и прицеп) перейдет в собственность участника-предпринимателя.

«Самые частые возражения, которые мы получаем о проекте "Монополия.Бизнес", связаны с недоверием. Людям кажется, что если компания предоставляет автомобиль под выкуп без первоначального капитала, то он непременно будет в плохом техническом состоянии. Сериал призван разрушить эти стереотипы. Мы показали реальных начинающих предпринимателей с теми автомобилями, которые они получили в проекте», - рассказывает Алексей Бондарь, руководитель проекта «Монополия.Бизнес».

ГК «Монополия» запустила проект «Монополия.Бизнес» в 2020 году. Сегодня его участниками стали более 600 человек. Ежемесячно компания передает участникам в управление порядка 50 грузовых автомобилей. Желающих присоединиться гораздо больше, но пока компания ограничена лишь техническими возможностями. Все автомобили проходят обязательную сервисную подготовку. А новые участники приезжают на очное обучение в петербургский офис компании, им теперь предстоит вести финансовые и бухгалтерские вопросы, самостоятельно планировать график работы и загрузку автомобиля.

«Мы помогаем участникам абсолютно на всех этапах, они могут обратиться к нам 24/7. Компания сама заинтересована, чтобы те, кто с нами работает, были финансово успешными, развивали свой бизнес и увеличивали количество транспортных средств. 10 - 15% индивидуальных предпринимателей проекта "Монополия.Бизнес" уже взяли вторые и даже третьи автомобили», – говорит Алексей Бондарь, руководитель проекта «Монополия.Бизнес».

Смотрите первую серию, чтобы узнать об особенностях самостоятельного бизнеса от водителей, которые решились начать новую жизнь:

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