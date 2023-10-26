Бэтмобиль отдыхает: Nissan показал концепт Hyper Force (видео)

Nissan готовит электрическую модель Hyper Force мощностью 1360 л.с.

25 октября на выставке Japan Mobility Show компания Nissan показала концепт-кар Hyper Force, завершающий череду из пяти концептов, которые компания последовательно показывала с начала октября. Напомним, ранее были «засвечены» Hyper Urban, Hyper Adventure, Hyper Tourer и Hyper Punk.

Nissan Hyper Force

Машина, конечно, электрическая: силовая установка развивает 1000 кВт (около 1360 л.с.) и через фирменную систему e-4ORCE передает момент на все четыре колеса. Кузов – карбоновый, прорабатывался на предмет аэродинамики и прижимной силы с гоночным отделением Nismo.

Nissan Hyper Force

«Электромобили символизируют наше будущее – создание более чистого, безопасного и инклюзивного мира для всех без ущерба для страстей и мечтаний. Благодаря силе инноваций Nissan создает будущее, в котором каждый сможет наслаждаться азартом мобильности», – заявил президент и исполнительный директор Nissan Макото Утида.

Nissan Hyper Force

Создатели Hyper Force обещают отточенную управляемость на кольцевых трассах и извилистых дорогах. Динамика, при заявленных параметрах силовой установки, тоже должна быть впечатляющей.

Nissan Hyper Force

По идее, Hyper Force должен «поменять правила игры»: любители автоспорта и геймеры получат традиционный гоночный адреналин, но без ущерба для экологии. Но в каком виде идеи Hyper Force будут воплощены в серийной продукции Nissan, пока непонятно.

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Фото: Nissan