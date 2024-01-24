Выбираем лучший большой кроссовер — выигрываем Ладу!

Названы 6 новых больших кроссоверов, появившихся в продаже в 2023 году

В 2023 году на российском рынке появилось очень много новинок. Только в сегменте больших кроссоверов вышло шесть новых моделей от разных производителей. И вы, наверняка, уже определились с любимчиками, а значит, теперь самое время голосовать за них!

Стартовала самая престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2024. В ходе голосования будут определены лучшие новинки, появившиеся в России в 2023 году. Решать, какие из них стали самыми красивыми, технически совершенными и практичными, будет самое строгое и непредвзятое жюри, то есть вы, наши читатели.

Большое онлайн-голосование уже вовсю идет, и по традиции мы проводим экзитпол по классам: уже сейчас, не дожидаясь главных итогов, по вашим голосам (опрос вы найдете ниже) мы с вами сможем понять, у кого больше шансов на победу.

После того как вы укажете понравившийся вам автомобиль, переходите в основное голосование и выбирайте, какие номинанты достойны победы благодаря своей технологичности, практичности и дизайну.

Напоминаем, что в этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2023 года, три автомобиля Lada – Vesta SW Cross, Niva Travel и Granta.

Итак, в этом году на рынке появилось шесть новых среднеразмерных кроссоверов:

Exeed RX, универсал, 249 л. с., полный привод FAW Bestune T99, универсал, 218 л. с., передний привод

GAC GS8, универсал, 248 л. с., полный привод Geely Monjaro, универсал, 238 л. с., полный привод

Hongqi HS5, универсал, 218 л. с., полный привод Jetour X90 Plus, универсал, 190–244 л. с., передний привод

Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» только новые модели – появившиеся в 2023 году или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет. FAW Bestune T99, Exeed RX, GAC GS8, Geely Monjaro, Hongqi HS5 и Jetour X90 Plus как раз из их числа. А вот насколько они хороши, решать вам.

Прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свой голос в мини-опросе под публикацией. Нам важно ваше мнение!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.