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Розыгрыш призов 06.05.24 от «За рулем» — названы имена победителей

Подведены итоги очередного ежемесячного розыгрыша среди подписчиков «За рулем»

Коллектив «За рулем» благодарит всех, кто читает и покупает наш журнал. Ваше внимание к очень ценно для нас.

6 мая 2024 года наше издательство провело очередной ежемесячный розыгрыш призов для оформивших полугодичную или годовую подписку на журнал «За рулем» на сайте.

С помощью Генератора случайных чисел, из списка подписчиков по состоянию на 06.05.24 выбрано три победителя:

Победителями розыгрыша 06.05.23 стали:

  • Солодков Денис Геннадиевич (Москва)
  • Пархома Сергей Петрович (Москва)
  • Синяков Сергей Николаевич (п. Новый, Приморский край).

Каждый из них получит набор, состоящий из пылесоса, аккумулятора и зарядного устройства GREENWORKS 24v.

Поздравляем победителей!

Сотрудники «За рулем» до 5 апреля этого года свяжутся со счастливчиками и расскажут, как получить призы.

О правилах

Напоминаем, что победители ежемесячных розыгрышей не должны участвовать в других розыгрышах 2024 года, но смогут принимать участие в розыгрышах 2025 года.

Для участия в розыгрышах призов нужно оформить подписку на журнал «За рулем» на нашем ресурсе sub.zr.ru

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За РулемАлексеева Елена
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 1
07.05.2024
Фото:«За рулем»
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