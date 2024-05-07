Розыгрыш призов 06.05.24 от «За рулем» — названы имена победителей
Коллектив «За рулем» благодарит всех, кто читает и покупает наш журнал. Ваше внимание к очень ценно для нас.
6 мая 2024 года наше издательство провело очередной ежемесячный розыгрыш призов для оформивших полугодичную или годовую подписку на журнал «За рулем» на сайте.
С помощью Генератора случайных чисел, из списка подписчиков по состоянию на 06.05.24 выбрано три победителя:
Победителями розыгрыша 06.05.23 стали:
- Солодков Денис Геннадиевич (Москва)
- Пархома Сергей Петрович (Москва)
- Синяков Сергей Николаевич (п. Новый, Приморский край).
Каждый из них получит набор, состоящий из пылесоса, аккумулятора и зарядного устройства GREENWORKS 24v.
Поздравляем победителей!
Сотрудники «За рулем» до 5 апреля этого года свяжутся со счастливчиками и расскажут, как получить призы.
О правилах
Напоминаем, что победители ежемесячных розыгрышей не должны участвовать в других розыгрышах 2024 года, но смогут принимать участие в розыгрышах 2025 года.
Для участия в розыгрышах призов нужно оформить подписку на журнал «За рулем» на нашем ресурсе sub.zr.ru
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