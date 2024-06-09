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«Аэробус» на колесах: новый семейный минивэн показал хорошие результаты в краш-тесте

Geely LEVC L380, названный в честь Airbus A380, готовится к выходу на рынок

В июне на рынок выйдет новый минивэн от Geely Group – LEVC L380. Автомобиль, получивший имя в честь легендарного пассажирского лайнера Airbus A380, претендует на звание серьезного конкурента Li Mega, минивэна от Li Auto, который столкнулся с провалом в продажах, заставив компанию сократить план по продажам вдвое.

Geely LEVC L380
Geely LEVC L380

LEVC L380 – это 5,3-метровый автомобиль с 8 сиденьями, предлагающий различные варианты внутренней компоновки и силовых агрегатов. Машина построена на платформе Geely SEA и отличается впечатляющими размерами: 5316 х 1998 х 1940 мм при колесной базе 3185 мм. L380 может вместить до 8 пассажиров, предлагая гибкую конфигурацию салона. Автомобиль оснащен электромотором и имеет впечатляющий запас хода, который может достигать 785 км.

Geely LEVC L380
Geely LEVC L380
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Предзаказы на LEVC L380 начали принимать 21 мая, а цена стала известна только недавно – 55 200 долларов.

Массовое производство LEVC L380 запущено на заводе LEVC New Energy Automobile Co., Ltd., где также производится LEVC TX – другой автомобиль компании.

Интерьер Geely LEVC L380
Интерьер Geely LEVC L380

Также L380 прошел краш-тесты безопасности, организованные во внутренней лаборатории Geely. Автомобиль прошел 52 проверки. При боковом столкновении L380 выдерживает удар массой 70 тонн. Ударная сила на единицу площади составляет 1670 кН/м2. После столкновений двери L380 можно было нормально открыть, утечка электролита из высоковольтной аккумуляторной батареи составила менее 5 литров за 30 минут.

Интерьер Geely LEVC L380
Интерьер Geely LEVC L380

Провал Li Mega в продажах открыл нишу на рынке для минивэнов премиум-класса. LEVC L380 потенциально может занять эту нишу.

Источник: CarNewsChina

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За РулемЛежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 2
09.06.2024
Фото:CarNewsChina
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