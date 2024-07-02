Точка в деле сгоревшего GAC – видео и результаты расследования

Возмещать убытки владельцу сгоревшего GAC GS8 будет страховая компания

«За рулем» уже рассказывал об эпизоде на трассе М-12 в начале мая, когда у кроссовера GAC GS8 при заезде на АЗС загорелся моторный отсек. Затем, судя по видео, огонь перекинулся на левый борт. СМИ сообщали, что у машины заблокировалась передняя левая дверь, заел водительский ремень безопасности и отказали тормоза. Супруга водителя сумела выбраться из машины, а вот сам он был госпитализирован с ожогами.

Организованная компанией GAC Motor Rus проверка установила, что очаг возгорания находился около каталитического нейтрализатора. Отметим, что нейтрализатор находится под днищем автомобиля, в выпускном тракте, а у пострадавшего в эпизоде GS8 полностью выгорел моторный отсек. Тем не менее, экспертиза сочла, что источником огня стал посторонний предмет, следы которого нашлись именно в области нейтрализатора.

Возгорания ввиду попадания мусора на этот один из наиболее нагреваемых элементов машины – действительно не нонсенс. Таким образом, конструкция и ее безопасность самого автомобиля тут ни при чем – таково заключение. В Сети сейчас активно обсуждают эту тему: кто-то сомневается в том, что в публичный доступ попали все факты об инциденте, а кто-то утверждает, что указанная модель действительно уже зарекомендовала себя исключительно надежной и безопасной.

Известно, что сгоревший автомобиль был куплен менее года назад за 2,6 млн рублей, а за несколько дней до инцидента проходил плановое ТО. По результатам экспертизы в GAC Motor Rus приняли решение не выплачивать компенсацию владельцу и переадресовали все вопросы страховой компании.

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Источник: No Limits, Автопоток