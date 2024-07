Назван лучший двигатель всех времен: на каких моделях он установлен

Эксперты CarBuzz: двигатель BMW Prince признан самым лучшим в мире

Эксперты издания CarBuzz изучили список наград двигателей, которые производили в разное время. Самым титулованным было семейство моторов BMW Prince, разработанное немцами совместно с концерном PSA Peugeot-Citroen (ныне входит в Stellantis).

При этом эксперты учитывали количество премий Engine of the Year, которые присуждаются такими авторитетными организациями, как Wards AutoWorld Magazine (или WardsAuto) и International Engine of the Year Awards. Эксперты оценивают различные параметры: от мощности до уровня шума.

BMW Prince Engine

Что касается семейства BMW Prince, то был разработан мотор с небольшим рабочим объемом (1.4 и 1.6 литра), довольно мощный (89-120 л.с.) и при этом экономичный. В нем нашли воплощение системы турбонаддува и непосредственного впрыска, системы изменения фаз газораспределения Vanos и Double Vanos, система охлаждения с электрическим насосом.

Список авто с BMW Prince довольно широкий: Peugeot 207 Sport, Mini Cooper, Mini One, Peugeot 208, 2008, 308, 3008, 508, Citroën C3, C3 Picasso, C4, DS 3 и DS4.

При этом со временем выяснилось, что слабым звеном в конструкции мотора является цепь ГРМ, поршневые кольца и маслосъемные колпачки, приводившие к повышенному расходу масла. На фоне непосредственного впрыска накапливался нагар, который со временем выливался в неровную работу двигателя, потерю мощности.

И все же при этом BMW Prince является самым титулованным семейством моторов: у него восемь наград International Engine of the Year Awards (2007-2014) в категории от 1,4 до 1,8 литра, а также двигатель вошел в топ-10 лучших моторов Ward в 2011 году.

Источник: CarBuzz